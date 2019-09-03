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باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 09:16 مساءً
شاهد.. الرئيس بوتين يتفقد أعمال بناء مجمع إطلاق صواريخ "أنغارا" في مطار فوستوتشني الفضائي
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 09:14 مساءً
باب الخلق | حكاية محمد أبن ابي بكر الصديق و قصة دفنة في مصر
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 09:00 مساءً
برنامج مصر تستطيع - حلقة الجمعة مع أحمد فايق 6/9/2019 - الحلقة الكاملة
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:57 مساءً
الملف الإيراني يتصدر مباحثات أمريكية بريطانية إسرائيلية في لندن
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:48 مساءً
مصر تستطيع - لقاء مع دينا الحلواني أول مهندسة بحرية
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:43 مساءً
شاهد.. العثور على دب نائم في حمام النساء بأحد الفنادق الأمريكية
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:34 مساءً
مصر تستطيع - دنيا الحلواني تضيف تحديا جديدا لنساء مصر بلقب "أول مهندسة بحرية"
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:29 مساءً
مصر تستطيع - محي الدين محمد السايح : عندنا حوالي 22 طالبة في تخصص الملاحة البحرية
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:29 مساءً
مصر تستطيع - دنيا الحلواني : عندنا تدريب كارتيه ودفاع عن النفس وسباحه تبع الدراسه
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. المقاتل الأمريكي بوارييه يرقص مع الإماراتيين حاملا سيفا بيده
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 06:42 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 06 سبتمبر 2019 09:28 مساءً
شاهد.. الرئيس بوتين يتفقد أعمال بناء مجمع إطلاق صواريخ "أنغارا" في مطار فوستوتشني الفضائي
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 06 سبتمبر 2019 09:14 مساءً
الملف الإيراني يتصدر مباحثات أمريكية بريطانية إسرائيلية في لندن
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:48 مساءً
شاهد.. العثور على دب نائم في حمام النساء بأحد الفنادق الأمريكية
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:34 مساءً
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