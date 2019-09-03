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باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 09:16 مساءً
شاهد.. الرئيس بوتين يتفقد أعمال بناء مجمع إطلاق صواريخ "أنغارا" في مطار فوستوتشني الفضائي
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 09:14 مساءً
باب الخلق | حكاية محمد أبن ابي بكر الصديق و قصة دفنة في مصر
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 09:00 مساءً
برنامج مصر تستطيع - حلقة الجمعة مع أحمد فايق 6/9/2019 - الحلقة الكاملة
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:57 مساءً
الملف الإيراني يتصدر مباحثات أمريكية بريطانية إسرائيلية في لندن
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:48 مساءً
مصر تستطيع - لقاء مع دينا الحلواني أول مهندسة بحرية
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:43 مساءً
شاهد.. العثور على دب نائم في حمام النساء بأحد الفنادق الأمريكية
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:34 مساءً
مصر تستطيع - دنيا الحلواني تضيف تحديا جديدا لنساء مصر بلقب "أول مهندسة بحرية"
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:29 مساءً
مصر تستطيع - محي الدين محمد السايح : عندنا حوالي 22 طالبة في تخصص الملاحة البحرية
-
الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:29 مساءً
مصر تستطيع - دنيا الحلواني : عندنا تدريب كارتيه ودفاع عن النفس وسباحه تبع الدراسه
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الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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اليوم - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة ملف صناعة وتصدير الدواء المصري
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DMC
الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 06:37 مساءً
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