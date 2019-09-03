سعر النحاس يتراجع لأدنى مستوى بعامين مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

مباشر: تراجع سعر النحاس لأدنى مستوى في أكثر من عامين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تزايد الإشارات على تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتزايدت مخاوف التباطؤ الاقتصادي مع بيانات اقتصادية سلبية كشفت عن انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات، مع تواصل انكماشه في أغلبية الاقتصاديات الكبرى.

كما لاتزال التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تثير مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي بعد أن دخلت مرحلة جديدة من التصعيد عقب تطبيق تعريفات متبادلة في عطلة نهاية الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قوة الدولار الأمريكي والذي سجل أعلى مستوى في عامين ونصف خلال التعاملات تمارس ضغوطاً على السلع المقومة بالعملة الأمريكية.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر معدن النحاس في بورصة لندن بنحو 1.8 بالمائة إلى 5520 دولار للطن المتري، وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2017.

وبحلول الساعة 3:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.6 بالمائة إلى 251.10 سنتاً للرطل.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي ومع التراجع الحاد للنشاط الصناعي، فقد النحاس 16 بالمائة من قيمته.