محدث.. الهبوط يخيم على الأسهم الأوروبية بالختام مع تطورات البريكست

مباشر: خيم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب التطورات السياسية المتعلقة بالبريكست.

وتراجعت أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 0.9 بالمائة ليكون أكبر الخاسرين في البورصات الأوروبية في ختام تعاملات اليوم.

ويأتي هبوط الأسهم الأوروبية مع خسائر قوية لـ"وول ستريت" خلال التعاملات بعد بيانات اقتصادية سلبية.

وتأثرت الأسواق المالية في أوروبا سلباً من حالة عدم اليقين السياسي في بريطانيا، وبالتزامن مع تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى هو الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 قبل أن يتعافى منه.

ويترقب المستثمرون تصويتاً هاماً في مجلس العموم البريطاني في وقت لاحق من اليوم كما أن مسؤولين حكوميين ذكروا أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول إذا نجح بعض المشرعين في تمرير قانون لمنع البريكست بدون اتفاق.

وصرح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بالأمس بأن فرص التوصل لاتفاق بشأن عملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي تتزايد.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش نشاط البناء في بريطانيا بأكبر وتيرة منذ عام 2008، فيما ارتفعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو لأول مرة في 5 أشهر.

وعند إغلاق جلسة اليوم، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمائة ليهبط إلى 379.8 نقطة فيما انخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنفس النسبة ليصل إلى مستوى 7268.1 نقطة.

بينما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 11910.8 نقطة كما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 5466 نقطة.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند 1.0965 دولار.