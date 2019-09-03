أخبار عاجلة

وليد صلاح الدين: بيراميدز فريق يكاد يكون بدون "غلطات" -
حسن المستكاوي: حمدي النقاز من مفاتيح اللعب الهامة للزمالك -
محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية -
المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع قانون (رسوم الشواطئ) -
رئيس الوزراء يوجه ببدء برنامج استبدال (التوك توك) بسيارات آمنة ومرخصة.. عمرو أديب: مستغرب موقف الناس -
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع -
ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع -
البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي -
عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مسؤول سعودي: فصل "الطاقة" عن "الصناعة"لن يؤثر على اتفاقية اللقيم

Google+ Print
مسؤول سعودي: فصل "الطاقة" عن "الصناعة"لن يؤثر على اتفاقية اللقيم مسؤول سعودي: فصل "الطاقة" عن "الصناعة"لن يؤثر على اتفاقية اللقيم

الرياض - مباشر: أكد الرئيس التنفيذي للمتقدمة للبتروكيماويات أن فصل وزارة الطاقة عن "الصناعة والثروة المعدنية"، لن يؤثر على اتفاقية اللقيم.

وقال فهد المطرفي، في اتصال هاتفي مع "سي إن بي سي" العربية، اليوم الثلاثاء، إن انضمام الشركة لمؤشر "MSCI"، يعطي صورة واضحة للمستثمرين الأجانب عن أداء الشركة، فضلاً عن المساهمة في تنويع قاعدة المستثمرين.

وأشار المطرفي، إلى أن نسبة لمستثمرين الأجانب خلال أغسطس / آب الماضي سجلت 9 بالمائة، مقابل 3.2 بالمائة في يناير /كانون الثاني من العام الجاري.

وفي يوليو/تموز الماضي، تراجعت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، نحو 24.2 بالمائة، في الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وكشفت النتائج التقديرية، تراجع صافي الربح إلى نحو 192 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 253.34 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

ونوه المطرفي، إلى أنه بشأن اتفاقية اللقيم، فقد تم الحصول على التخصيص خلال يونيو/يونيو الماضي، مشيراً إلى أن فصل وزارة الطاقة عن الصناعة والتعدين لن يؤثر على الاتفاقية وليس له علاقة بالتخصيص.

وذكر، إن إدراجها في مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة سيساهم في توسيع نطاق أعمالها بشكل إيجابي من خلال رفع مستوى المنافسة لتشمل الشركات المحلية والعالمية في القطاع ذاته.

وأوضحت الشركة، أنها قامت بدراسة العديد من المشاريع الاستثمارية داخل وخارج المملكة والدخول في شراكات استثمارية مع كبرى الشركات العالمية في مجال البتروكيماويات، وذلك بالاستثمار عن طريق ذراعها الاستثماري.

ترشيحات

المبيعات تهبط بأرباح "المتقدمة" 24% في الربع الثاني

شركة أبحاث: نتائج "المتقدمة" أفضل من التوقعات..ومستهدف السهم 58.8 ريال

شركة أبحاث: أرباح "المتقدمة" فاقت التوقعات.. ومستهدف السهم 54 ريالاً

"المتقدمة" تحدد موعد صرف الأرباح للربع الثاني من 2019

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية في حجة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية في حجة

السعودية تبحث مع باكستان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين

السعودية تبحث مع باكستان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين