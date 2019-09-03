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تباطؤ التضخم في كوريا الجنوبية لمستوى تاريخي متدني

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تباطؤ التضخم في كوريا الجنوبية لمستوى تاريخي متدني تباطؤ التضخم في كوريا الجنوبية لمستوى تاريخي متدني

مباشر: تباطأ التضخم في كوريا الجنوبية على أساس سنوي لأدنى مستوى في تاريخ البلاد خلال الشهر الماضي، ما يشير لخفض محتمل في معدل الفائدة خلال اجتماعه في الشهر المقبل.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر المستهلكين استقر دون تغيير بالمائة خلال أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي مقارنة مع ارتفاع بنحو 0.6 بالمائة المسجل في الشهر السابق له.

وتعتبر قراءة التضخم في الشهر الماضي على أساس سنوي هي الأدنى على الإطلاق التي تشهدها كوريا الجنوبية منذ بدء إعلان البيانات في عام 1965.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن التضخم في كوريا الجنوبية سوف يتسارع إلى 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

أما على أساس شهري، فإن معدل التضخم في كوريا الجنوبية سجل 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع تراجعه إلى 0.3 بالمائة في يوليو/تموز السابق له.

وبالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، فارتفع بنسبة 0.1 بالمائة على أساس شهري وبنحو 0.8 بالمائة على أساس سنوي.

وفي بيانات منفصلة، أعلن البنك المركزي في كوريا الجنوبية مراجعة تقديرات النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام الحالي على أساس فصلي إلى 1 بالمائة وهو أقل من الأرقام الأولية والبالغة 1.1 بالمائة.

وبنهاية تعاملات اليوم، تراجعت عملة كوريا الجنوبية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.4 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 1215.76 وون.

مباشر (اقتصاد)

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