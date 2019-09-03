محدث.. الدولار يُقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: قلص الدولار الأمريكي مكاسبه أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتخلى عن أعلى مستوى في نحو عامين ونصف العام بعد بيانات اقتصادية.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ عام 2016 في حين ارتفع الإنفاق على البناء الأمريكي بأقل من التوقعات.

وفي التطورات التجارية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين من أنها إما أن تعقد صفقة مع الولايات المتحدة في القريب الآجل أو ستواجه محادثات أكثر شدة إذا فاز بانتخابات الرئاسة المقبلة.

وجاءت المكاسب في قيمة العملة الأمريكية في وقت سابق من التعاملات مع خسائر عملتي اليورو والجنيه الإسترليني على خلفية تطورات سياسية.

وتتزايد المخاوف المتعلقة بالبريكست الصعب وسط صدام بين رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون وبعض المشرعين البريطانيين، حيث يصر الأول على تنفيذ عملية الخروج بأيّ شكل في موعدها في حين يشير الآخرون لتمديد الموعد ما لم يتم التوصل لاتفاق.

وبحلول الساعة 2:34 مساءًَ بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة عند1.0967 دولار.

وشهدت الورقة الخضراء خسائر تتجاوز 0.1 بالمائة مقابل العملة البريطانية، ليرتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2088 دولار.

بينما هبط الدولار الأمريكي مقابل العملة اليابانية بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 105.86 ين، وانخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 0.9874 فرنك.

وبالنسبة للمؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، فارتفع بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 99.015.

وكانت الورقة الخضراء سجلت 99.353 في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2017.