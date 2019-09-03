بعد خسائر العملة.. الأرجنتين تعلن زيادة 35% بالحد الأدنى للأجور

مباشر: أعلنت الأرجنتين أنها سوف ترفع الحد الأدنى للأجور بنحو 35 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بعد هبوط حاد في قيمة العملة تسبب في تقويض القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت الحكومة أنها ستقوم بزيادة الأجور عبر ثلاث دفعات، بحسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى الأجور من 12.5 ألف بيزو (215 دولار أمريكي) ليصل إلى 16.875 ألف بيزو شهرياً بعد الثلاث دفعات.

وتأتي هذه الخطوة بعد خسائر حادة شهدتها عملة الأرجنتين المحلية تصل لفقدان ربع قيمتها وذلك بعدما حصد مرشح المعارضة تأييداً أكبر من الرئيس الحالي في استطلاعات أولية بشأن الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الشهر المقبل.

كما أن معدل التضخم في الأرجنتين يتجاوز حالياً 50 بالمائة على أساس سنوي.

وكانت الحكومة أعلنت ضوابط على العملة يوم الأحد الماضي في محاولة لاحتواء تصعيد الأزمة المالية في البلاد.

وبحلول الساعة 2:52 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع البيزو الأرجنتيني مقابل الدولار الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 56.1020 بيزو.