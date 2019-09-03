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ترامب: على الصين عقد صفقة تجارية قبل انتخابات 2020

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مباشر: دعا الرئيس الأمريكي دونالد الصين لإبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة في أقرب وقت، محذراً من أن المحادثات ستكون أكثر صرامة إذا أعُيد انتخابه في 2020.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "نحن نسير بشكل جيد في المفاوضات مع الصين، وفي حين أنني متأكد من أن بكين تود أن تعقد صفقة مع إدارة جديدة لتستمر في سرقة الولايات المتحدة مع وصول العجز التجاري لـ600 مليار دولار في العام".

وأضاف ترامب: "16 شهراً هي فترة طويلة لتحمل استمرار خفض الوظائف والشركات على المدى الطويل، ثم فكر في ما سيحدث للصين إذا فزت بالانتخابات، الصفقة ستكون أكثر تشدداً، وفي غضون ذلك سوف تنهار سلسلة التوريد الصينية وستزول الشركات والوظائف والمال".

ويضغط الرئيس الأمريكي على الصين لعقد صفقة تجارية قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020.

كما ذكر ترامب في تغريدة أخرى أن الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تتعامل مع الولايات المتحدة بشكل غير عادل فيما يتعلق بالتجارة، متعهداً بتغيير ذلك.

وتأتي تصريحات ترامب بعد يومين فقط من دخول التعريفات الأمريكية حيز التنفيذ والتي تبلغ نسبها 15 بالمائة على سلع صينية.

مباشر (اقتصاد)

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