الجيش الإسرائيلي يكشف عن موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان

رام الله - سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: "أقيمت المنشأة في السنوات الأخيرة كموقع لإنتاج الوسائل القتالية بقيادة إيران وحزب الله، حيث تمّ مؤخّرًا رصد عمليات إضافية تهدف لاستخدامها كموقع لإنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة".

وأوضح البيان، أنه "في إطار هذه الأعمال يتم إنشاء خط إنتاج للأسلحة الدقيقة، ويتم نقل المعدّات الخاصة والحساسة إلى الموقع".

وأضاف، "توجد في هذا الموقع عدة مجمعات معدّة لإنتاج المحركات والرؤوس الحربية للصواريخ ذات القدرة على الاستهداف الدقيق لنحو عشرة أمتار".

يتبع...