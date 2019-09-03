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السعودية تعلق على فيديو "السيارة المشتعلة" الذي أثار ضجة في المملكة

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وقالت "الدفاع المدني"، في بيان لها، "إن ما قام به أحد الأشخاص من محاولات للتعامل مع الحادث، وذلك بإبعاد السيارة المحترقة عن المنزل المجاور لها، وتكرار دفع السيارة المحترقة بمركبته عدة مرات، في الوقت الذي كان قد أبلغ صاحب المركبة المحترقة الدفاع المدني بالحادث في حينه، ولخطورة مثل هذا التصرف الذي قد يتوقع البعض أنها طريقة آمنه وصحيحة في التعامل في مثل هذا الحالات ولحرص الدفاع المدني على سلامة الجميع وحتى لا يتخذ هذا الإجراء كطريقة للتعامل مع هذه الحوادث"، بحسب صحيفة "الوئام" .

© REUTERS /

وأوضحت المديرية، أن

"ما حدث هو اجتهاد قد ينتج عنه خطورة كبيرة، لا سيما أنه لا يوجد محتجزين بالموقع إضافة لقرب موقع الحادث من خدمات الدفاع المدني".

ولفتت إلى "أن هذا التعامل قد يؤدي إلى انتقال الحريق لأكثر من موقع وتطوره بشكل خطير، مما يؤدي إلى المزيد من الخسائر المادية، وهو ما حدث فعلا في هذا الحادث، وذلك بتضرر جزئي لمركبتين كانت متوقفة في الجانب المقابل، والتي تضررتا بعد دفع المركبه المحترقة في موقع قريب منهما".

وتابعت مديرية الدفاع المدني في الرياض: "لأننا نعلم يقينا شجاعة ومبادرات شباب الوطن للمساعدة دائما والتي نفخر بها، ونعلم أيضا مبادرة واجتهاد صاحب المركبة والمقصد النبيل من هذا الإجراء، ولكن حتى لا تكون هذه الطريقة أسلوب يتبع من قبل الآخرين، فاننا نؤكد الخطورة الكبيرة لهذه الطريقة، وما قد ينتج عنها من تطور للحادث، وما قد تؤدي إليه من نتائج لا يحمد عقباها حيث إنه في مثل هذه الحوادث".

وأوضحت "إن إخلاء المنزل المجاور للحادث والمركبات يكتسب أهمية أكبر في احتواء الموقف وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر عالية، داعين المبادرين دائما إلى تقييم الحالات وأهميتها، خاصة في عدم وجود محتجزين أو مصابين، كما أن عمليات الدفاع المدني تقدم للمبلغين أثناء البلاغ تعليمات فورية حول التصرف السليم للمحافظة على الأرواح ريثما تصل فرق الدفاع المدني".

وأحدث مقطع لأحد المواطنين، وهو يحاول إبعاد سيارة مشتعلة بالنيران بواسطة سيارته، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

ووصف بعض مستخدمي مواقع التواصل تصرف المواطن بـ "الجنوني" لإنقاذ السيارة المشتعلة.

ونجح المواطن في إبعاد السيارة المشتعلة بالفعل، ولكن تعرضت سيارته لأضرار جسيمة بعد أن طالتها النيران.

SputnikNews

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