وكالة: حمدوك يختار 14 وزيراً لحكومة السودان الجديدة

مباشر: ذكر تقرير حديث أن رئيس الحكومة الجديد لدولة السودان، عبد الله حمدوك، اختار 14 وزيراً، لتشكيل حكومته.

وأفاد مصدر لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن حكومة حمدوك تشهد تولي امرأة وهي أسماء عبد الله اختيرت، وزارة الخارجية، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلد العربي.

ونوه، إلى أن إبراهيم البدوي قد تم اختياره وزيرا للمالية.

وأضاف المصدر، أن عادل إبراهيم سيشغل منصب وزير الطاقة والتعدين، بينما سيشغل الفريق أول ركن جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع.

وكانت وكالة أنباء السودان "سونا"، قد أشارت اليوم، إلى أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون خلال الـ48 ساعة القادمة.

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