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قرارات مجلس الوزراء أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

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الرياض - مباشر: تصدرت قرارات مجلس الوزراء السعودي المشهد بالمملكة، اليوم الثلاثاء، إلى جانب أداء وزير الصناعة اليمين الدستوري أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، والكشف عن إطلاق أول مشروع لتحويل النفايات الصلبة لطاقة خلال 2023.

وعلى مستوى سوق الأسهم، استقال رئيس مجلس إدارة "الوطنية للتعليم"، وتحدث رئيس "دار الأركان" عن هيكلة الديون، وأوصت شركة أبحاث بالانتظار والمراقبة للسوق السعودي بعد الانضمام لـ"إم.إس.سي.آي"، وأخيرا عاود المؤشر العام لسوق الأسهم الهبوط بضغط من أداء القطاعات القيادية.

ويرصد "مباشر" أبرز قرارات سوق الأسهم وعلى المستوى المحلي بالسعودية اليوم كالتالي:

الملك سلمان: الأوامر الملكية تعكس الحرص على مصلحة الوطن والمواطن

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11 قراراً لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان.. اليوم

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السعودية.. اعتماد ضم وزير النقل ضمن تعديل مجلس إدارة أرامكو

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السعودية تُقرر إنشاء برنامج للإعانات الزراعية

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مؤشر مديري المشتريات:نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية خلال أغسطس

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وزير الصناعة السعودي يؤدي القسم أمام الملك سلمان

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تقرير: الاقتصاد السعودي يواصل السير في مسار الانتعاش

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البنوك السعودية لملاك البطاقات الائتمانية: 20 مصطلحاً يجب فهمها

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السعودية.. إطلاق أول مشروع لتحويل النفايات الصلبة لطاقة خلال 2023

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بروفايل.. الرئيس الجديد لعملاق النفط السعودي "أرامكو" يقودها للطرح

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مسح..تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية يرتفع 11.6% بالربع الثاني

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تقرير: سوق السندات بالسعودية يرتفع 29% في النصف الأول

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قوات التحالف: إسقاط طائرة حوثية "مسيّرة" باتجاه السعودية

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السعودية.."نزاهة" و"النيابة العامة" تبحثان سرعة البت بقضايا الفساد

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الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستكمل إدارتها التنفيذية

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سوق الأسهم:

استقالة رئيس مجلس إدارة "الوطنية للتعليم".. وخالد الخضير يتولى المنصب

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أرباح "التطويرية الغذائية" تهبط 17% بالربع الثاني من 2019

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شركة أبحاث توصي بالانتظار والمراقبة للسوق السعودي بعد الانضمام لـ"إم.إس.سي.آي"

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سهم "سابتكو" يقفز لأعلى مستوياته في 16 شهراً

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محدث.. 10 صفقات خاصة بالسوق السعودي قيمتها 30 مليون ريال

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رئيس "دار الأركان":"لايوجد لدينا تاريخ من التعثر أو هيكلة الديون"

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"ساسكو" توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع "الأهلي" بـ166 مليون ريال

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سوق الأسهم السعودية يعاود الهبوط بضغط من أداء القطاعات القيادية

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ارتفاع 4 بورصات خليجية..وأسواق الإمارات والسعودية خارج السرب

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مباشر (اقتصاد)

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