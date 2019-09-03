وفد صيني يبحث الفرص الاستثمارية بالهيئة الملكية للجبيل السعودية

الرياض – مباشر: قام وفد صيني، اليوم الثلاثاء، بزيارة الهيئة الملكية بالجبيل في المملكة العربية السعودية؛ لبحث الفرص الاستثمارية.

واستقبل وفد شركة CGPC الصينية، وفقا لما أعلنته الهيئة، الرئيس التنفيذي مصطفى المهدي.

وأشارت الهيئة الملكية، إلى أن زيارة الوفد الصيني جاءت؛ لبحث الفرص الاستثمارية في مجال البتروكيماويات والتعرف على مكانتها الاقتصادية، من خلال القصة النموذجية لإنشاء وتشغيل وتطوير مدنها.

واطلع الوفد، خلال جولته التفقدية لكلية الجبيل الجامعية، على جاهزية الخدمات وتكامل الاستعدادات.

والتقى وفد شركة الصينية بالمسؤولين بقطاع تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل، واستمعوا إلى شرح مفصل عما تتميز به مدينة الجبيل الصناعية من بيئة استثمارية مناسبة وخصبة للاستثمار، بالإضافة إلى أهم المشاريع التي تحتضنها، وأبرز الشركات الموجودة وأنواع الصناعات التي تحتضنها مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، بحسب "واس".

وعقب ذلك، عقد وفد شركة CGPC الصينية اجتماعا مع قطاع تطوير الاستثمار؛ حيث قدم الوفد عرضاً تعريفيا عن الشركة وأهم منتجاتها ومصادرها، ثم استعرض المسؤولين في قطاع الاستثمار للوفد الزائر أبرز المقومات الاستثمارية للهيئة الملكية بالجبيل في استقطاب المشاريع الضخمة بمدينة الجبيل الصناعية.

وشركة CGPC الصينية هي مؤسسة حكومية لإنتاج الوقود في الصين، وتعتبر من أكبر الشركات المتكاملة للطاقة ولإنتاج الغاز والنفط في الصين.

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