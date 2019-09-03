أخبار عاجلة

وليد صلاح الدين: بيراميدز فريق يكاد يكون بدون "غلطات" -
حسن المستكاوي: حمدي النقاز من مفاتيح اللعب الهامة للزمالك -
محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية -
المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع قانون (رسوم الشواطئ) -
رئيس الوزراء يوجه ببدء برنامج استبدال (التوك توك) بسيارات آمنة ومرخصة.. عمرو أديب: مستغرب موقف الناس -
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع -
ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع -
البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي -
عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الجيش الإسرائيلي يبعث برسالة قوية إلى جبران باسيل

Google+ Print
الجيش الإسرائيلي يبعث برسالة قوية إلى جبران باسيل الجيش الإسرائيلي يبعث برسالة قوية إلى جبران باسيل

نشر المتحدث الإعلامي للجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، بعث من خلالها برسالة إلى جبران باسيل، على خلفية التوتر بين لبنان وإسرائيل.

وقال أدرعي:

إلى معالي وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أنا متأكد أنك سمعت هذا الكلام من نصرالله مرارًا وتكرارًا... آن الأوان لكشف الحقيقة. جاهز تعمل جولة للإعلاميين؟ خلّيك متابعنا.

الغريب أن أدرعي ينشر مجموعة من التغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، تحت عنوان " #فضح_المستور  ...#إيران_تورط_لبنان"، التي بدأها الأسبوع الماضي، حينما نشر معلومات تفصيلية عن مشروع "الصواريخ الدقيقة" في لبنان. 

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني قد خرج في كلمة متلفزة، الأحد الماضي، في المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيد الشهداء، قال خلالها: 

نشكر الله على توفيقه بالنصر وأشكر المقاومين قادة وأفرادا وهم لمدة 8 أيام، كانوا جاهزين على مدار الساعة في الميدان، على امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأوضح نصر الله: 

أنه بفضل المجاهدين تحققت الإنجازات وتثبتت المعادلات الرادعة للعدو، موجها شكرا لوسائل الإعلام والمراسلين الميدانيين الذين عرضوا حياتهم للخطر لنقل المجريات على الأرض.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة

اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة