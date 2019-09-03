فيديو متداول… سائحة تثير جدلا في المغرب بعد فيديو "الطيور الحبيسة" 

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي قالوا إنه لسائحة بريطانية في المغرب، بينما يقول آخرون إنها ألمانية، خلال مشاجرة مع بائعي دجاج.

ويرصد الفيديو جانبا من المشاجرات، التي خاضتها تلك السائحة مع الباعة المغاربة، في طنجة، وهي تقول لهم: "هل كلكم جاهلون، لا تستطيعون التفكير".

ويرصد الفيديو لحظة إقدام السائحة، على إخراج الدجاج بنفسها من داخل أقفاص الباعة، الذين حاولوا منعها من ذلك.

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع، وجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات للسائحة البريطانية، التي يتم الإشارة إلى قيامها بتعد لفظي وجسدي على البائعة، الذين تشاجرت معهم.

ويقول بعض مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي إن تلك السيدة لا تدرى أن تلك تجارة الدجاج هي مصدر دخل هؤلاء التجار وعائلاتهم، بينما يقول آخرون، إنها أفلتت من عقوبة السجن على ما فعلته لأنها سائحة.

وأظهر فيديو آخر، أن السائحة كادت تضرب أحد الباعة بلكمة وسط الشارع، خلال مشاجرتها معه، بينما قال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إنه يجب تفسير ما قامت به تلك السيدة، ومطالبتها بالاعتذار للباعة، الذين تشاجرت معهم.