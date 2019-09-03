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محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لـ24 دولاراً بعد بيانات سلبية أمريكية

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محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لـ24 دولاراً بعد بيانات سلبية أمريكية محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لـ24 دولاراً بعد بيانات سلبية أمريكية

مباشر: وسعت  الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح المعدن 24 دولاراً، مع خسائر الأسهم الأمريكية وبيانات مخيبة للآمال ووسط ترقب التطورات التجارية.

وعزز الذهب من مكاسبه بالتزامن مع خسائر الأسهم تصل لنحو 400 نقطة في مؤشر "داو جونز" بالإضافة إلى انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكثر من 3 أعوام.

وتأتي مكاسب المعدن الأصفر بالتزامن مع عدم اليقين التجاري، حيث دخلت تعريفات متبادلة جديدة بين الولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ يوم الأحد رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد صرح بأن المحادثات التجارية لا تزال قائمة في وقت لاحق من هذا الشهر.

واستفاد الذهب بالهبوط القوي للأصول الخطرة، مع تراجع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية بنحو 300 نقطة في بداية تعاملات اليوم، وتكالب المستثمرون على الملاذات الآمنة مثل السندات الحكومية.

وجاء الاتجاه الصعودي على الرغم من قوة الدولار الأمريكي والذي يقف عند مستويات لم يشهدها منذ منتصف عام 2017.

وبحلول الساعة 2:19 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 23.90 دولار ليصل إلى 1553.30 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 13.35 دولار في تمام الساعة 2:29 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1542.64 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، قلص مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية مكاسبه إلى 0.1 بالمائة ليسجل 99.018، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2017 عند 99.370 في وقت مبكر من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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