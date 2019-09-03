ارتفاع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة خلال يوليو

مباشر: ارتفع الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال يوليو/تموز الماضي، مع صعود الإنشاءات العامة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإنفاق على قطاع البناء بنسبة 0.1 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع نسبة هبوط بلغت 0.7 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع الإنفاق على قطاع الإنشاءات الأمريكية بنسبة 0.3 بالمائة.

وأظهرت البيانات ارتفاع الإنشاءات العامة في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 بالمائة على أساس شهري، في حين هبط البناء الخاص بنحو 0.1 بالمائة.

وعلي أساس سنوي، انخفض الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة بنسبة 2.7 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي.

وبحلول الساعة 2:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 99.031.