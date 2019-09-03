السعودية.."نزاهة" و"النيابة العامة" تبحثان سرعة البت بقضايا الفساد

الرياض – مباشر: التقى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مازن بن إبراهيم الكهموس، اليوم الثلاثاء، النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، في الرياض.

وقالت "نزاهة"، في بيان لها، إن الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ناقش مع النائب العام سبل تطوير التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وشار الكهموس، إلى ضرورة تعزيز التعاون بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والتنسيق بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أواخر الأسبوع الماضي، أمراً ملكياً رقم " أ / 478"، بإعفاء رئيس هيئة مكافحة الفساد خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن من منصبه، وتعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، رئيساً للهيئة، بمرتبة وزير.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وعقدت اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد بالسعودية اجتماعها الأول، يوم أمس الاثنين، بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في مدينة ​الرياض.

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