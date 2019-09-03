النشاط الصناعي في الولايات المتحدة ينكمش لأول مرة منذ 2016

مباشر: انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة في أكثر من 3 أعوام خلال الشهر الماضي، مع انكماش الطلبيات الجديدة والإنتاج.

وأعلن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة ليسجل 49.1 نقطة في أغسطس/آب الماضي وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2016، مقابل 51.2 نقطة خلال الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي سوف يسجل إلى 51.2 نقطة في نفس الفترة.

ويعتبر مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهرت البيانات انكماش قوي لمؤشر الطلبيات الجديدة إلى 47.2 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 50.8 نقطة في يوليو/تموز الماضي، كما تراجع مؤشر الإنتاج إلى 49.5 نقطة مقارنة مع 50.8 نقطة.

كما انكمش مؤشر تشغيل العمالة ليسجل 47.4 بالمائة خلال الشهر الماضي، بهبوط 4.3 نقطة عن يوليو/تموز السابق له.

وفي بيانات منفصلة، انخفض مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الصناعي إلى 50.3 نقطة في أغسطس/آب وهو أدنى مستوى في عقد مقابل 50.4 نقطة خلال الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 99.103.