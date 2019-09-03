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إدلب.. عشرات القتلى في قصف استهدف تجمعا لمتطرفين

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إدلب.. عشرات القتلى في قصف استهدف تجمعا لمتطرفين إدلب.. عشرات القتلى في قصف استهدف تجمعا لمتطرفين

جى بي سي نيوز :- سقط ما لا يقل عن 40 قتيلا في قصف صاروخي استهدف موقعا لإحدى الفصائل المسلحة في محافظة إدلب، السبت.

وقالت مصادر محلية إن الضربات استهدفت اجتماعا لقادة في مجموعات متطرفة قرب مدينة إدلب في شمال غرب سوريا.

وترجح مصادر أن الاستهداف جرى عبر صواريخ أطلقتها مقاتلات تتبع التحالف الدولي.

والمجموعة المستهدفة تنتمي لفصيلي حراس الدين وأنصار التوحيد، ومجموعات أخرى متحالفة خلال اجتماع انعقد في معسكر تدريب شمال مدينة إدلب على طريق معرة مصرين - الفوعة.

وتنظيما حراس الدين وأنصار التوحيد، جزءا من مجموعات ترتبط بتنظيم القاعدة، ينحدر العديد من عناصرها وقادتها من جبهة النصرة المدعومة من تركيا وقطر.

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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