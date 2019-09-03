محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لأكثر من 15 دولاراً

مباشر: وسعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح المعدن أكثر من 15 دولاراً، مع خسائر الأسهم الأمريكية وسط ترقب التطورات التجارية، ورغم قوة الدولار الأمريكي.

وتأتي مكاسب المعدن الأصفر بالتزامن مع عدم اليقين التجاري، حيث دخلت تعريفات متبادلة جديدة بين الولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ يوم الأحد رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن المحادثات التجارية لا تزال قائمة في وقت لاحق من هذا الشهر.

واستفاد الذهب بالهبوط القوي للأصول الخطرة، مع تراجع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية بنحو 300 نقطة في بداية تعاملات اليوم، وتكالب المستثمرون على الملاذات الآمنة مثل السندات الحكومية.

وجاء الاتجاه الصعودي على الرغم من قوة الدولار الأمريكي والذي يقف عند مستويات لم يشهدها منذ منتصف عام 2017.

وبحلول الساعة 1:46 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 1 بالمائة أو ما يعادل 15.10 دولار ليصل إلى 1544.50 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.78 دولار في تمام الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1537.07 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 99.255، ليكون عند أعلى مستوى في أكثر من عامين.