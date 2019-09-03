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"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات البريكست الصعب إلى 25%

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"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات البريكست الصعب إلى 25% "جولدمان ساكس" يرفع احتمالات البريكست الصعب إلى 25%

مباشر: رفع بنك "جولدمان ساكس" تقديراته بشأن احتمالية تنفيذ البريكست الصعب، وسط تصاعد التوترات السياسية داخل المملكة المتحدة حول عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويرى البنك الأمريكي في مذكرة نقلتها وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن هناك احتمالية بنسبة 25 بالمائة لمغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بدلاً من 20 بالمائة المتوقعة سابقاً.

وأرجع "جولدمان ساكس" توقعاته إلى التعليق المطول للبرلمان، نظراً لأن المشرعين البريطانيين هم من يحددون مصير خطة بشأن البريكست.

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون طلب في الأسبوع الماضي من الملكة إليزابيث الثانية تعليق أعمال البرلمان لنحو خمسة أسابيع وهو الأمر الذي حظي بالقبول.

كما خفض البنك احتمال عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 30 بالمائة بدلاً من 35 بالمائة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم البريطاني اليوم على منع جونسون من تنفيذ البريكست بدون اتفاق.

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق للبريكست، فمن شأن ذلك أن يعني تمديد موعد عملية الخروج والمحدد يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكانت صفقة عملية الخروج الحالية تم رفضها ثلاث مرات من قبل مشرعي مجلس العموم في العام الحالي تحت قيادة رئيس الوزراء السابقة تريزا ماي.

مباشر (اقتصاد)

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