"داو جونز" يتراجع 260 نقطة بالمستهل مع تصاعد الحرب التجارية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث فقد "داو جونز" نحو 260 نقطة مع دخول التعريفات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة حيز التنفيذ.

وقادت أسهم شركات الرقائق خسائر البورصة الأمريكية بقيادة سهم "نيفيديا" الذي تراجع بأكثر من 2 بالمائة.

ودخلت التعريفات الأمريكية بنسبة 15 بالمائة على بعض السلع الصينية حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي على أن يتم تطبيق رسوم على باقي السلع المستهدفة في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما بدأت الصين أيضاً تطبيق تعريفات على منتجات أمريكية.

وكانت الصين رفعت دعوى ضد التعريفات الأمريكية الجديدة في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي صرح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضيين التجاريين من الجانبين سوف يجريان محادثات هذا الشهر.

وكانت البورصة الأمريكية أغلقت أبوابها أمام المستثمرين بالأمس احتفالاً بعيد العمال.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1 بالمائة ما يعادل 260 نقطة ليصل إلى 26142 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 2905 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 7914 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة إلى 99.250 نقطة.