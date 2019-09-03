ارتفاع 4 بورصات خليجية..وأسواق الإمارات والسعودية خارج السرب

الرياض - مباشر: سجلت 4 بورصات خليجية بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، ارتفاعاً بقيادة سوق مسقط للأوراق المالية، فيما خالفت 3 أسواق أخرى الاتجاه، تصدرها سوق أبوظبي المالي.

أبوظبي أكبر الخاسرين

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تداولات اليوم، بسبب هبوط قطاع العقارات، وتحديداً سهم شركة الدار العقارية، الذي واجه عمليات بيعية كبرى.

وهبط السوق بنسبة 0.99 بالمائة، بما يُعادل 50.88 نقطة، ليغلق اليوم عند مستوى 5105.12 نقطة.

السعودية

وحل ثانياً المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي لينهي جلسته على تراجع، بضغط من انخفاض قطاع البنوك والمواد الأساسية، القياديين.

وسجل المؤشر العام انخفاضاَ بنسبة 0.59 بالمائة إلى مستوى 7924.18 نقطة، ليفقد من رصيده 46.96 نقطة.

دبي

كما تأثر أداء سوق دبي المالي خلال تعاملاته، بسبب عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية.

وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.46 بالمائة، بما يوازي 13.37 نقطة، ليغلق عند مستوى 2876.44 نقطة.

مسقط متصدر الارتفاعات

وفي المقابل تصدر سوق مسقط للأوراق المالية الارتفاعات، نتيجة نمو قطاع البنوك التجارية.

وارتفعت البورصة بنسبة 0.50 بالمائة،بما يعادل 7.66 نقطة، لتغلق عند مستوي 1540.75 نقطة،مقابل 1533.09 نقطة في جلسة الأمس.

قطر باللون الأخضر

كما اكتست بورصة قطر باللون الأخضر عند الإغلاق للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم صعود 5 قطاعات، ونمو بالقيمة السوقية بمقدار 0.42 بالمائة.

وسجل المؤشر العام في ختام التعاملات ارتفاع بنسبة 0.25 بالمائة إلى النقطة 10300.01، ليربح 25.86 نقطة عن مستويات، أمس الاثنين.

وبلغت قيمة السوقية للسهم المتداولة بنهاية التعاملات 567.202 مليار ريال (156.02 مليار دولار)، مقابل 564.858 مليار ريال (155.37 مليار دولار) في الجلسة السابقة، بنمو 0.41 بالمائة.

الكويت تعاود الصعود

وعادت المؤشرات الكويتية إلى لونها الأخضر بنهاية تعاملات اليوم، بعد أن شهدت هبوطاً جماعياً بالأمس، لتُسجل اليوم ثاني صعود جماعي في سبتمبر/أيلول الجاري

وارتفع المؤشر العام للبورصة الكويتية عند الإغلاق 0.13 بالمائة صعوداً إلى النقطة 5961.32 رابحاً 7.82 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.1 بالمائة و0.14 بالمائة على الترتيب.

وقال نائب رئيس قسم البحوث بشركة كامكو للاستثمار، إن هناك استقرار للبورصة الكويتية بانتظار محفزات جديدة في الفترة القادمة، بعد أن تراجعت جميع مؤشراتها في شهر أغسطس/آب الماضي.

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