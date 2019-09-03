5 طرق تساعدك على إطالة عمر بطارية Apple Watch 

لا يوجد شيء أكثر إحباطًا من رؤية تنبيه انخفاض شحن البطارية لأي جهاز، بعد قيامك بشحنه قبل بضع ساعات فقط، فعلى الرغم من أنه من المفترض أن تستمر ساعة آبل الذكية Apple Watch في العمل لمدة 18 ساعة تقريبًا على شحنة واحدة، إلا أنه في الكثير من الأحيان يكون عمر البطارية أقل بكثير من ذلك، خاصة إذا كنت تتلقى إشعارات وتنبيهات بانتظام، أو تتبع التدريبات الطويلة، أو تستخدم التطبيقات كثيرًا على الساعة.

لحسن الحظ، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لزيادة مقدار الوقت الذي تدوم فيه بطارية ساعة آبل Apple Watch.

فيما يلي 5 طرق تساعدك على إطالة عمر البطارية في ساعة آبل Apple Watch.

1- استخدام واجهة داكنة:

نظرًا لأن وحدات البكسل السوداء تتطلب طاقة أقل من وحدات البكسل الملونة على شاشات OLED، فمن المنطقي أن تفعيل وضع داكن سيساعد في الحفاظ على عمر بطارية Apple Watch، ويمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

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انتقل إلى تطبيق Apple Watch على آيفون.

اضغط على علامة التبويب (معرض الواجهات) Face Gallery، حدد الواجهة التي تريدها من خلال النقر على خيار الإضافة.

اضغط على علامة تبويب (My Watch) في القائمة الموجودة أسفل الشاشة، واختر الواجهة التي تريدها.

2- ضبط سطوع الشاشة:

مثلما يؤثر سطوع الشاشة على عمر البطارية في هاتفك، فإن الأمر نفسه ينطبق على Apple Watch، لذلك يمكنك خفض سطوع الشاشة في الساعة باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات على Apple Watch.

اضغط على خيار (السطوع، وحجم النص) Brightness & Text Size.

اضغط على عناصر التحكم الخاصة بالإضاءة لضبطها، أو اضغط على شريط التمرير، أو قم بتدوير Digital Crown.

3- تقليل الإشعارات التي تتلقاها على الساعة:

لا شك أن إضاءة شاشة الشاشة المستمرة بسبب كثرة الإشعارات الواردة يمكن أن يؤدي إلى استنزاف كبير لعمر البطارية، ويمكنك الحد من ذلك عن طريق تقليل عدد الإشعارات التي تتلقاه على الساعة، باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Apple Watch على آيفون.

اضغط على علامة التبويب (My Watch).

اضغط على خيار (الإشعارات)، ومن هنا يمكنك بشكل فردي تقليل أو إيقاف الإشعارات لكل تطبيق من خلال النقر عليها واحدة تلو الأخرى.

4- إيقاف ميزة إضاءة الشاشة عند رفع المعصم:

تعمل ميزة ( Wake Screen on Wrist Raise) في ساعة آبل الذكية على إضاءة الشاشة في كل مرة ترفع فيها معصمك، لتُظهر لك الوقت وأي إشعارات أخرى قد تكون وصلت للساعة. يمكن أن تكون هذه الميزة مريحة بالتأكيد، لكنها تستنزف البطارية بسرعة أيضًا، ولإيقافها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Apple Watch على آيفون.

اضغط على علامة التبويب (My Watch)، ثم اضغط على خيار (عام).

اضغط على خيار (شاشة الاستيقاظ) Wake Screen، ثم قم بإلغاء تفعيل خيار Wake Screen on Wrist Raise من خلال الضغط على زر التمرير المجاور له.

5- تفعيل وضع Power Reserve:

يعتبر هذا هو الخيار الأكثر فعالية لتوفير بطارية ساعتك، حيث سيؤدي تشغيل وضع Power Reserve إلى تعطيل جميع التنبيهات والإشعارات على الجهاز بالإضافة إلى إيقاف تشغيل أي ميزة غير أساسية.

لتفعيل هذا الوضع؛ اسحب لأعلى على شاشة ساعتك الرئيسية، ثم اضغط على زر نسبة الطاقة، وتحت النسبة المئوية المتبقية للبطارية، حرك زر Power Reserve إلى اليمين لتفعيله.