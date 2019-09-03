الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستكمل إدارتها التنفيذية

الرياض – مباشر: أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، أندرياس شوير، اليوم الثلاثاء، اكتمال طاقم الإدارة التنفيذية في الشركة، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وتضم الإدارة عدداً من القيادات الوطنية، وكذلك الخبرات الدولية المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والقطاعات المالية والإدارية والصناعية والاستراتيجية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتم استقطاب الخبرات الدولية لدعم مسيرة الشركة وتوجه المملكة العربية السعودية الحالي لتطوير قاعدة محلية قوية للتصنيع العسكري والدفاع، واستيعاب الاتجاهات والتطورات الدولية، وجمع أحدث التقنيات وأفضل الكوادر الوطنية، والإسهام في رفع الصادرات السعودية، وفي تلبية الطلب على منتجات الشركة محلياً وعالمياً.

ويبلغ عدد أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة السعودية للصناعات العسكرية 13 عضواً، وخلال العام الحالي تم استكمال الفريق بضم 4 أعضاء آخرون.

وشهد العام 2019 انضمام كلا من الرئيس التنفيذي لقطاع المالية ماطر العنزي، الذي شغل منصب المدير المالي في شركة "أكوا باور" العالمية في السعودية، ومناصب مالية ومحاسبية عليا أخرى في مؤسسات مرموقة مثل الهيئة العامة للاستثمار وشركة "معادن" وشركة "سابك".

وانضم لـ"سامي" الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وليد أبوخالد، والذي عمل رئيساً تنفيذياً لمنطقة الشرق الأوسط في شركة نورثروب جرومان، وشغل عدة مناصب في كل من شركة جنرال إلكتريك وشركة بي إيه إي سيستمز.

وضمت الشركة المدير العام للأنظمة البحرية خوسيه إستيبان غارسيا فيلاسانشيز، والذي عمل لمدة 28 عاماً في مجموعة "نافانتيا" الإسبانية للصناعات البحرية، وكان آخر مناصبه رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، وأخيرا نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة الجوية برونو دوليل، وهو خدم مديراً تنفيذياً لدى عدة شركات طيران وصناعات جوية عالمية لعدة سنوات، مثل شركة الخطوط الجوية الفرنسية - كيه أل أم، وزودياك للطيران.

ويضم طاقم الإدارة التنفيذية كذلك، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا محمد القحطاني، ونائب الرئيس التنفيذي للأسلحة والصواريخ تيموثي كارتر، ونائب الرئيس التنفيذي للأنظمة الأرضية يوهان ستين، ونائب الرئيس التنفيذي للإلكترونيات الدفاعية يان ويسلز، والمستشار العام براندت باسكو.

ويشمل أيضا: نائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات وائل السرحان، نائب الرئيس للموارد البشرية محمد بوشناق، ونائب الرئيس للجودة والمراجعة الداخلية خالد الماضي، ونائب الرئيس لتقنية المعلومات هاني الحازمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"سامي"، أن اكتمال أعضاء طاقم الإدارة التنفيذية يحدد المسار لمرحلة النمو المقبلة للشركة، إذ يتطلع المعينون الجدد إلى تسخير قدراتهم وخبراتهم الواسعة في الصناعة لمساعدة الشركة في تحقيق أهدافها.

وأشار أندرياس شوير، إلى أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 شكلت عامل جذب ومحفزاً قوياً لهذه الخبرات للالتحاق بالشركة والمشاركة كعناصر أساسية لتحقيق هذه المستهدفات، وليكونوا جزءاً من منظومة الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وقال شوير: "سيعمل طاقم الإدارة التنفيذية ضمن منظومة الشركة الصناعية المتكاملة الرامية إلى تطوير ودعم الصناعات العسكرية ‏في المملكة العربية السعودية، والقيام بدورها الرئيسي في توطين 50 بالمائة من إنفاق المملكة ‏العسكري بحلول عام 2030".

وأضاف، أنه منذ انطلاق عمليات الشركة السعودية للصناعات العسكرية في شهر يناير/ كانون الثاني 2018، أحرزت تقدماً بفضل دعم القيادة، والجهود المخلصة لكوادرها.

ويمثل السعوديين 78 بالمائة من القوى العاملة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

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