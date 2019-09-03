المستثمرون يتكالبون على أسواق السندات مع مخاوف البريكست

مباشر: اتجه المستثمرون إلى حيازة السندات في الدول المتقدمة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ما دفع العائد على الديون الحكومية للهبوط وسط مخاوف ذات الصلة بالبريكست.

وتوجد علاقة عكسية بين أسعار السندات والعائد على تلك الديون الحكومية، والتي تشهد إقبالاً ملحوظاً من قبل المستثمرين في أوقات عدم اليقين.

وتشهد المملكة المتحدة حالة من التوترات السياسية وسط تأكيد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لتنفيذ عملية الخروج يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواء تم التوافق حول صفقة أم لا.

لكن من المقرر أن يتم حسم هذه المسألة في وقت لاحق من اليوم في أعقاب التصويت المرتقب لأعضاء مجلس العموم البريطاني وسط إشارات بأنهم يعتزمون تمرير تشريع من شأنه رفض تنفيذ البريكست بدون صفقة.

وفي الوقت نفسه، فإن القلق حيال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يدفع كذلك المستثمرين نحو حيازة الملاذات الآمنة ومن بينها شراء السندات الحكومية.

وبحلول الساعة 12:46 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.496 بالمائة.

وبلغ العائد على ديون الحكومة الأمريكية لآجل عامين 1.516 بالمائة، كما سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاماً مستوى 1.969 بالمائة بعدما بلغ 1.932 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.

وخلال نفس الفترة، هبط العائد على سندات الحكومة البريطانية مستحقة السداد بعد 10 أعوام إلى 0.393 بالمائة.

كما تراجع العائد على السندات الألمانية لآجل 10 سنوات إلى -0.709 بالمائة.