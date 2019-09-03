سوق الأسهم السعودية يعاود الهبوط بضغط من أداء القطاعات القيادية

الررياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع، بضغط من انخفاض قطاع البنوك والمواد الأساسية، القياديين.

وبالختام سجل المؤشر العام انخفاضاَ بنسبة 0.59 بالمائة إلى مستوى 7924.18 نقطة ليفقد من رصيده 46.96 نقطة.

وجرى التعامل على 2.90 مليار ريال، من خلال 133.467 مليون سهم، موزعين على 117 ألف صفقة.

وتراجع بالمؤشر العام قطاع البنوك بنسبة 1.05 بالمائة، بفعل هبوط سهم الراجحي بنسبة 1 بالمائة، والإنماء بنسبة 0.82 بالمائة.

ونزل قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38 بالمائة، بعد هبوط سهم سابك بنسبة 0.5 بالمائة.

وفي المقابل إرتفع أداء 6 قطاعات تصدرهم الطاقة المرتفع بنسبة 0.94 بالمائة.

وكان قطاع الإعلام الأكثر تراجعاً بنسبة 1.55 بالمائة، فيما كان قطاع الطاقة الأكثر صعوداً بنحو 0.94 بالمائة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً مصرف الراجحي بنحو 520.285 مليون ريال، كما تداول سهم إميانتيت بنحو 201.446 مليون ريال، كما جاء بصدارة قائمة الأنشط من حيث الحجم بنحو 26.31 مليون سهم.

وتصدر سهم الأهلية للتأمين الإرتفاعات بنسبة 10 بالمائة، في حين كان سهم السريع الأكثر تراجعاً بنحو 3.91 بالمائة.

مراقبة وانتظار

وأوصى تقرير صادر عن الراجحي المالية اليوم بإتباع نهج الانتظار والمراقبة على المدى القريب، لأنها تعتقد أن الزخم سيظل سالباً حتى مستويات 7500 نقطة.

ولفتت الراجحي، إلى أن هناك عدة تحديات للمؤشر السعودي بالفترة المقبلة؛ أبرزها مخاوف الحرب التجارية العالمية التي ستبقي أسعار النفط في وضع متذبذب، واتجاهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، فضلا عن إدراج أسواق أخرى بالمؤشر والذي يمكن أن يخفض الأوزان السعودية بشكل طفيف.

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