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على خلفية تصريحات أنقرة... لبنان يستدعي السفير التركي في بيروت

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على خلفية تصريحات أنقرة... لبنان يستدعي السفير التركي في بيروت على خلفية تصريحات أنقرة... لبنان يستدعي السفير التركي في بيروت

بيروت - سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية اللبنانية:

"استدعى مدير الشؤون السياسية والقنصلية، السفير غادي الخوري، في وزارة الخارجية والمغتربين، السفير التركي في لبنان، هاكان تشاكل، على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية رقم 258 بتاريخ 1/9/2019، والذي تضمن تعابير ولغة لا تتطابق مع الأصول الدبلوماسية والعلاقات الودية التاريخية بين الدولتين والشعبين اللبناني والتركي".

وتابع البيان، "طلب السفير الخوري استيضاحا حول هذا البيان وتصحيحا واضحا للخطأ من الجانب التركي، لتجنب سوء التفاهم حفاظا على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين ومنعا للإضرار بها".

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