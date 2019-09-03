"ساسكو" توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع "الأهلي" بـ166 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع البنك الأهلي التجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن القيمة الإجمالية للاتفاقية 166.25 مليون ريال، موزعة إلى تمويل طويل الأجل بقيمة 100 مليون ريال، وتمويل قصير الأجل بنحو 55 مليون ريال، إلى جاني 11.25 مليون ريال تحوط.

وأشارت إلى أن مدة التمويل قصير الأجل تمتد إلى شهرين، أما التمويل طويل الأجل فيمتد إلى 7 سنوات من تاريخ السحب (تشمل سنة فترة سماح).

وبينت الشركة أن الهدف من التمويل هو، التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلاً عن تمويل رأس المال العامل.

ونوهت الشركة إلى أنه تم تقديم ضمانات مقابل التمويل، تشمل سندا لأمر بقيمة 110 بالمائة من إجمالي التسهيلات.

وأكدت أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية.

وأعلنت الشركة، في فبراير / شباط الماضي، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك الرياض، بقيمة 280 مليون ريال.

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