الملك سلمان: الأوامر الملكية تعكس الحرص على مصلحة الوطن والمواطن

الرياض – مباشر: علق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الأوامر الملكية التي صدرت مؤخرا، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وقال خادم الحرمين الشريفين، أن صدور الأوامر الملكية يأتي انطلاقاً من الحرص على تطوير مختلف القطاعات، وازدهارها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الملك سلمان، إلى جانب استمرار مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد، في العديد من المجالات مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وشملت الأوامر الملكية تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، وإنشاء هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية المرتبطين تنظيمياً بها، وكذلك إنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبحسب الأوامر الملكية، تم تعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة، وتعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون "الديوان العام للمحاسبة"، وشملت تلك التعديلات تعيين عددا من الوزراء والمسؤولين في مناصب مختلفة بها.

ووجه الملك سلمان الشكر للمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود لخدمة الوطن.

وأدى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الجديد، بندر بن إبراهيم الخريف، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم في قصر السلام بجدة.

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