يعلن بنك الرياض عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض هيلتون الرياض طريق الدائري الشرقي - قاعة هيلتون الكبرى رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/N8DBZgU5LFM2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-02-01 الموافق 2019-09-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 31/10/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/10/2022م (مرفق السيرة الذاتية).
2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 31/10/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/10/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من:
1- الأستاذ / جمال عبد الكريم عبد الكريم الرماح.
2- الأستاذ / طارق عبدالله حمد القرعاوي.
3- الأستاذ / عبد الرؤوف سليمان عبدالقادر باناجه
4- الأستاذ / عبد العزيز عبدالله عبدالعزيز الدعيلج
5- الأستاذ / محمد عمير عايض العتيبي .نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 26 /09/ 2019م الموافق 27 /01/1440هـ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الإثنين 30/09/2019م الموافق 01/02/1441هـ. وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل إدارة علاقات المستثمرين عن طريق الهاتف رقم 0114013030 تحويله رقم (2445) او (2499) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك أو عبر او البريد الالكتروني Investor.relations@riyadbank.com معلومات اضافية جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الإدارة العامة للبنك، والموقع الإلكتروني للبنك للاطلاع عليها خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لموعد الاجتماع. وللمساهم توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية. الملفات الملحقة