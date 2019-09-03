يعلن بنك الرياض عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض هيلتون الرياض طريق الدائري الشرقي - قاعة هيلتون الكبرى رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/N8DBZgU5LFM2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-02-01 الموافق 2019-09-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 31/10/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/10/2022م (مرفق السيرة الذاتية).

2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 31/10/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/10/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من:

1- الأستاذ / جمال عبد الكريم عبد الكريم الرماح.

2- الأستاذ / طارق عبدالله حمد القرعاوي.

3- الأستاذ / عبد الرؤوف سليمان عبدالقادر باناجه

4- الأستاذ / عبد العزيز عبدالله عبدالعزيز الدعيلج

5- الأستاذ / محمد عمير عايض العتيبي .