أخبار عاجلة

محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية -
المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع قانون (رسوم الشواطئ) -
رئيس الوزراء يوجه ببدء برنامج استبدال (التوك توك) بسيارات آمنة ومرخصة.. عمرو أديب: مستغرب موقف الناس -
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع -
ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع -
البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي -
عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
باب الخلق | قبر محمد ابن ابي بكر الصديق -
باب الخلق | ايه اللي بيميز بليلة الفخراني عن اي بليليه في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مقتل أمريكي يعمل لدى مجموعة لنزع الألغام في العراق

Google+ Print

وذكرت الشرطة ومصادر أمنية، بحسب وكالة "رويترز"، أن الأمريكي القتيل كان ضمن فريق تابع للمؤسسة السويسرية لنزع الألغام كان يعمل على إزالة مخلفات الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي في قرية بالقرب من القيارة على بعد نحو 60 كم جنوبي الموصل.

© AP Photo /

وأشار تقرير مبدئي عن الحادث إلى أن العامل كان يحاول إبطال مفعول "جسم غير منفجر لكن الجسم انفجر فجأة وقتله على الفور"، بحسب الوكالة.

وأكد مصدران أمنيان ومسؤول في الشرطة أن العامل مواطن أمريكي. وامتنعوا عن ذكر اسمه أو أية تفاصيل أخرى.

وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، أعلن العراق النصر على تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر في وقت ما على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية.

وقالت الأمم المتحدة في فبراير/ شباط إن الأمر قد يستغرق عدة سنوات لتطهير الموصل من مخاطر مثل العبوات الناسفة بدائية الصنع التي خلفها مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء الانسحاب.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة

اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة