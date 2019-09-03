بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن توقيع إتفاقية تسهيلات إئتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك الأهلي التجاري وذلك على النحو التالي: تاريخ الحصول على التمويل 1441-01-04 الموافق 2019-09-03 الجهة الممولة البنك الأهلي التجاري قيمة التمويل تمويل طويل الأجل بقيمة 100 مليون ريال وتمويل قصير الأجل بقيمة 55 مليون ريال بالإضافة إلى 11.25 مليون ريال تحوط ، لتصبح القيمة الإجمالية للإتفاقية 166.25 مليون ريال. مدة التمويل تمتد مدة التمويل قصير الأجل إلى شهرين وطويل الأجل إلى 7 سنوات من تاريخ السحب (تشمل سنة فترة سماح). الضمانات المقدمة مقابل التمويل الضمانات المقدمة للإتفاقية سند لأمر بقيمة 110% من إجمالي التسهيلات. الهدف من التمويل يكمن الهدف من وراء هذه الإتفاقية التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلاً عن تمويل رأس المال العامل. أطراف ذات علاقة لا توجد أطراف ذات علاقة في الإتفاقية
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