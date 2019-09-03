أستراليا تثبت معدل الفائدة عند مستوى قياسي متدني

مباشر: أبقى البنك المركزي في أستراليا معدل الفائدة كما هو عند مستوى قياسي متدنٍ، في خطوة توافقت مع التوقعات.

وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، أن البنك ثبت معدل الفائدة عند مستوى 1 بالمائة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي يقوم خلالها البنك بتثبيت معدل الفائدة عند مستوى قياسي متدني بعدما خفضها بنحو 50 نقطة أساس خلال اجتماعي يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.

وتضع الأسواق احتمالية لخفض ثالث في معدل الفائدة إلى 0.75 بالمائة في اجتماع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وإلى 0.5 بالمائة في بداية العام المقبل.

وبحسب البيان، فإن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال معتدلة رغم أن المخاطر تميل نحو الاتجاه الهابط في حين أن الضغوط التضخمية تبقي خافتة.

وأشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي في أستراليا خلال النصف الأول من العام الحالي كان أقل من المتوقع مع تأثر إنفاق الأسر سلباً بفترة طويلة من نمو الدخل المنخفض.

ومن المتوقع أن يسجل التضخم والتضخم الأساسي مستوى أقل قليلاً من 2 بالمائة خلال عام 2020 ومستوى أعلى قليلاً من 2 بالمائة في 2021.

وبحلول الساعة 11:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 0.6734 دولار أمريكي.