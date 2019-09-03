11 قراراً لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان.. اليوم

الرياض – مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

واتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي 11 قراراً؛ أبرزها تعيين ياسر بن عثمان الرميان والوزير نبيل بن محمد العامودي بعضوية مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، وصدور تعيينات جديدة بمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، وإنشاء برنامج باسم (برنامج الإعانات الزراعية)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقرر مجلس الوزراء قرارا بتعيين وزير التجارة والاستثمار عضواً في مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني.

وفوض المجلس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ في مجال الوقاية من الفساد، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء تعيين ياسر بن عثمان الرميان عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي رئيساً لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وإضافة وزير النقل نبيل بن محمد العامودي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة.

وقرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج باسم (برنامج الإعانات الزراعية) لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ يتولى إعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، والموافقة على ضوابط إعانة صغار مُربي الماشية.

وقرر مجلس الوزراء تعيين عمار بن عبدالواحد الخضيري، ومازن بن عبدالرزاق الرميح، وممدوح بن سعود الشرهان؛ أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية.

وشملت قرارات الوزراء، تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة أفغانستان؛ في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس، على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من جمهورية أنجولا، وجمهورية نيكاراغوا.

وفوض مجلس الوزراء، وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني؛ حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا للتعاون في مجال الإحصاء.

واعتمد مجلس الوزراء، الحساب الختامي لجامعة الباحة عن عام مالي سابق، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

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