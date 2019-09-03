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اقتصاد جنوب أفريقيا يتجنب العودة لمرحلة الركود

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مباشر: تجنب جنوب أفريقيا من العودة إلى مرحلة الركود خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعدما تعافى من الانكماش الذي شهده في بداية 2019.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية 3.1 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي على أساس فصلي، مقابل انكماشه بنحو 3.1 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من العام بعد التعديل بالخفض.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد جنوب أفريقيا سوف ينمو بنسبة 2.5 بالمائة في الربع الثاني.

ويعني العودة إلى النمو مرة أخرى في الربع الماضي أن جنوب أفريقيا تمكنت من تفادي الوقوع في مرحلة ركود اقتصادي من الناحية الفنية والذي يعرف بأنه انكماش لمدة ربعين متتاليين.

وكانت جنوب أفريقيا تعرضت إلى ركود اقتصادي خلال النصف الأول من عام 2018 بعدما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمدة ربعين متتالين قبل أن يعاود النمو في النصف الثاني من العام الماضي.

وبحسب البيانات، كانت قطاعات التعدين والتمويل والتجارة والخدمات الحكومية هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2019.

وكان التعدين هو الأفضل أداءً بارتفاع 14.4 بالمائة، وهي أقوى وتيرة نمو في نحو 3 أعوام منذ الربع الثاني من عام 2016.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا بنسبة 0.9 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وكان صندوق النقد الدولي قال في شهر يوليو/تموز الماضي إنه من المرجح أن يتوسع اقتصاد جنوب إفريقيا بنسبة 0.7 بالمائة خلال عام 2019 بأكلمه.

وبحلول الساعة 11:21 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت عملة جنوب أفريقيا مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.7 بالمائة ليهبط الدولار إلى 15.1476 راند.

مباشر (اقتصاد)

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