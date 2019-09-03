مؤشر مديري المشتريات:نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية خلال أغسطس

الرياض- مباشر: سجل مؤشر مديري المشتريات بالسعودية في أغسطس/ آب الماضي ارتفاعاً من أدنى مستوى في 5 أشهر عند 56.6 في يوليو/ تموز السابق له.

وأظهر المسح التابع لآي.إتش.إس ماركت، اليوم الثلاثاء، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية قد تحسن قليلًا في أغسطس/ آب الماضي،وذلك بسبب زيادة الإنتاج مدعوما بطلب محلي قوي.

ووفقاً للتقرير، بلغ مؤشر مديري المشتريات في المتوسط 56.8 في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب الماضيين، مقارنة بـ53.6 في المتوسط خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال أمريتبال فيردي الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ومعد التقرير: "بيانات مؤشر مديري المشتريات للسعودية في أغسطس/آب الماضي تكشف عن تحسن قوي في الأوضاع الاقتصادية".

وتابع: "النقطة المشرقة هي تسارع كلا من الإنتاج والنمو الكلي في الطلبيات الجديدة، مما طغى على نمو أضعف للتوظيف، وساهم في تحسن أوضاع الشركات إجمالا بوتيرة أسرع".

وزاد نمو الإنتاج إلى 60.7 من أدنى مستوى في 5 أشهر عند 59.2 في يوليو/تموز الماضي، وارتفعت الطلبيات الجديدة إلى 63.5 من 63.4 قبل شهر.

كما تراجعت طلبيات التصدير الجديدة إلى 52.7 من 53.2، مما يكشف عن أن الطلب المحلي يقود الأعمال الجديدة.

وظلت مستويات التوظيف منخفضة في أغسطس/آب الماضي، مع تراجع مؤشرها الفرعي إلى 50.1 من 50.4 قبل شهر.

وكان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية،قد سجل تراجعاً خلال شهر يوليو/ تموز الماضي إلى 56.6 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوياته في 19 شهراً خلال يونيو/ حزيران بمستوى 57.4 نقطة.

ترشيحات:

مسح..الاحتياطيات الأجنبية للخليج ترتفع لـ728.6 مليار دولار والسعودية تقتنص 70%

السعودية.. إطلاق أول مشروع لتحويل النفايات الصلبة لطاقة خلال 2023

بروفايل.. الرئيس الجديد لعملاق النفط السعودي "أرامكو" يقودها للطرح

مسح..تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية يرتفع 11.6% بالربع الثاني

قوات التحالف: إسقاط طائرة حوثية "مسيّرة" باتجاه السعودية