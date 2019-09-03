مجلس الوزراء السعودي يعتمد تعديل تشكيل مجلس إدارة أرامكو

الرياض- مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة، مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية- واس.

وقرر المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتعديل تشكيل مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، تعيين ياسر بن عثمان الرميان عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيساً لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

واعتمد المجلس أيضا، إضافة نبيل بن محمد العامودي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس الاثنين، عن تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، رئيسا لشركة أرامكو.

وقال الفالح في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن هذا التعيين يأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام لأرامكو.

ولد الرميان في عام 1970، حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل السعودية، وتخرّج من برنامج الإدارة العامة في "كلية هارفارد للأعمال" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعمل مستشاراً بالديوان الملكي بالرياض بين عامي 2015 و2016، وعضواً في مجلس إدارة شركة أرامكو.

ويتولى الرميان رئاسة صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة.

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