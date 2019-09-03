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السعودية تُقرر إنشاء برنامجا للإعانات الزراعية

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السعودية تُقرر إنشاء برنامجا للإعانات الزراعية السعودية تُقرر إنشاء برنامجا للإعانات الزراعية

الرياض – مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وقرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج باسم (برنامج الإعانات الزراعية) لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفقا لوكالة الأنباء "واس".

وأشار المجلس، إلى أن البرنامج يتولى إعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، والموافقة على ضوابط إعانة صغار مُربي الماشية.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، في فبراير 2019، برنامج لتقديم الإعانات من خلال برنامج "أنعام"، ويهدف إلى تطوير ودعم صغار مربي الماشية من خلال أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

ويهدف البرنامج لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، وتشجيع احترافية العمل الزراعي (تربية المواشي) من خلال تحفيز مربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة وتوجيه الدعم المباشر للمستحقين.

 

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