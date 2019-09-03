البيتكوين ترتفع 6% وتعاود الصعود أعلى 10 آلاف دولار

من: سالي إسماعيل

مباشر: صعدت عملة البيتكوين الإلكترونية بنحو 6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتكسر حاجز 10 آلاف دولار مجدداً وسط سيطرة المكاسب على بقية الأصول المشفرة.

وبحلول الساعة 11:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 10404.7 دولار.

وفي الوقت نفسه صعدت القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم إلى مستوى 186.38 مليار دولار.

وكانت البيتكوين تتداول دون مستوى 10 آلاف دولار خلال آخر سبعة أيام قبل أن تتجاوز هذا الحاجز في تعاملات اليوم.

أداء البيتكوين في آخر أسبوع - (المصدر: منصة كوين ماركت كاب)

وخيّم اللون الأخضر على بقية قائمة الخمسة الكبار والتي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية مع حقيقة أن الليتكوين كانت الرابح الأكبر.

وشهدت عملة الإيثريوم ارتفاعاً بنسبة 2.8 بالمائة لتصل إلى 176.8 دولار وتبلغ قيمتها السوقية 19.02 مليار دولار لتحل بذلك في المرتبة الثانية من القائمة.

أما الترتيب الثالث في قائمة الخمسة الكبار فكان من نصيب عملة الريبل والتي سجلت مكاسب بأكثر من 1.7 بالمائة لتصل إلى 0.2602 دولار بقيمة سوقية بلغت 11.18 مليار دولار.

وبالنسبة لعملة البيتكوين كاش فحلت في المرتبة الرابعة بارتفاع 3.3 بالمائة لتسجل 296.6 دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 5.33 مليار دولار.

وتذيل قائمة الخمسة الكبار عملة الليتكوين بأرباح 4.6 بالمائة لتسجل 68.59 دولار بقيمة سوقية 4.33 مليار دولار.

وخلال نفس الفترة، فإن القيمة السوقية لكافة العملات الافتراضية سجلت 265.37 مليار دولار مقابل 252.72 مليار دولار المسجل قبل 24 ساعة مضت.