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مجلس السيادة السوداني يؤكد إعلان الحكومة الانتقالية خلال 48 ساعة

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© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

الخرطوم - سبوتنيك. وقال مجلس السيادة، في بيان له، عقب اجتماع بالقصر الجمهوري، اليوم الثلاثاء، بحضور حمدوك، إن "الاجتماع استمع إلى شرح من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول أسباب التأخير والصعوبات التي تواجه التشكيل في بعض الوزارات، والتي أوجزها في رغبته في أن تكون أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة".

وأوضح الناطق الرسمى باسم المجلس، محمد الفكى سليمان، أن "المجلس تفهم أسباب التأخير، ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء، مشيرا إلى أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير".

وكانت بوابة "العين" الإماراتية نقلت عن قيادي في "قوى الحرية والتغيير" السودانية، نبأ تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب الصحيفة، قال القيادي في "قوى الحرية والتغيير" في السودان أيمن خالد، إن إعلان التشكيل الوزاري الجديد من المحتمل أن يكون خلال أسبوع.

وأضاف خالد في تصريحات خاصة لـ"العين"، أن هناك مشاورات تجرى منذ أكثر من أسبوع بين مكونات قوى الحرية ورئيس الوزراء والمكون العسكري بالمجلس السيادي للتوافق على التشكيل الوزاري، مؤكدا أن الاجتماع الثلاثي لمكونات قوى الحرية والتغيير سيناقش قوائم الترشيحات للحقائب الوزارية بالحكومة الانتقالية السودانية.

وأضاف القيادي في قوى الحرية والتغيير: "يشمل الاجتماع التنسيقية ولجنة الترشيحات للوصول للقائمة النهائية التي ستقدم لرئيس الوزراء للاختيار النهائي".

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