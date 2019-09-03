وزير الصناعة السعودي يؤدي القسم أمام الملك سلمان

الرياض – مباشر: أدى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الجديد، بندر بن إبراهيم الخريف، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم في قصر السلام بجدة.

وجاء ذلك عقب الأوامر الملكية الصادرة مؤخرا بفصل حقيبة وزارة الصناعة والثروة المعدنية من وزارة الطاقة.

وصدر امر ملكي، بتعيين بندر إبراهيم عبدالله الخريف وزيرا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وحلف الخريف القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، ومن ثم استمع إلى توجيهات الملك له.

وحضر أداء القسم، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى.

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