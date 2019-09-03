تقرير: الاقتصاد السعودي يواصل السير في مسار الانتعاش

الرياض- مباشر: ذكر تقرير صادر عن الراجحي المالية، أن اقتصاد السعودية لا يزال يسير في مسار الانتعاش، في ظل الايرادات النفطية المرتفعة والتزام الحكومة بدعم القطاع الخاص غير النفطي.

وأضافت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد السعودي لا سيما على صعيد إنفاق المستهلكين، يبدو مستقر نسبيا في ظل البيانات العالمية الضعيفة.

وأشارت إلى أن عمليات نقاط البيع استمرت في ارتفاعها الكبير خلال يوليو بنسبة 18.7 بالمائة على أساس سنوي؛ و9.8 بالمائة على أساس شهري)، مدعومة بقطاعات "المطاعم والفنادق" و "الأغذية والمشروبات" و "الملابس والأحذية".

وسجلت السحوبات عن طريق أجهزة الصرافات الالية، انخفاضا بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي؛ وزيادة بنسبة 16.1 بالمائة على أساس شهري) في يوليو.

وارتفع عرض النقود بنسبة 4.7 بالمائة على أساس سنوي في يوليو.

وسجلت تحويلات المواطنين السعوديين ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي بنسبة 20 بالمائة على أساس سنوي) في يوليو، بينما انخفضت تحويلات غير السعوديين بنحو 5.9 بالمائة على أساس سنوي) خلال الشهر ذاته.

وإستمر مؤشر تكلفة المعيشة في النطاق الانكماشي في يوليو بنسبة 1.3 بالمائة على أساس سنوي؛ وبزيادة 0.1 بالمائة على أساس شهري)، ويعزى ذلك الى انخفاض في قطاع " المساكن، المياه، الكهرباء والغاز" الذي يشكل حوالي ربع المؤشر.

وأشار تقرير الراجحي إلى أن حجم الاقراض في المملكة العربية السعودية استمر في الارتفاع في يوليو مدعوما بنمو قروض الرهونات.

وتابع التقرير أن الودائع ارتفعت أيضا بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي؛ وبتراجع قدره 0.7 بالمائة على أساس شهري) في يوليو.

وأشار التقرير إلى أن احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي في الخارج، نمت ولكنها كانت بمعدل أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة على أساس سنوي؛ وبتراجع قدره 0.8 بالمائة على أساس شهري) في يوليو؛ وذلك نظرا لأن اصدارات سندات الدين الحكومية الأخيرة قد قلصت من حاجتها للجوء للاحتياطيات الخارجية لسد فجوة العجز المالي للدولة.

وفي سياق متصل، تعتقد مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، أن المملكة العربية السعودية سوف تتصدر عمليات إصدارات الصكوك العالمية خلال عام 2019.

وتابع التقرير: نظرا لانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ( 19 بالمائة تقريبا في 2018)، فان المملكة لديها المقدرة الكافية التي تمكنها من الحصول على المزيد من الديون لدعم انفاقها المالي.

ترشيحات:

مسح..الاحتياطيات الأجنبية للخليج ترتفع لـ728.6 مليار دولار والسعودية تقتنص 70%

السعودية.. إطلاق أول مشروع لتحويل النفايات الصلبة لطاقة خلال 2023

بروفايل.. الرئيس الجديد لعملاق النفط السعودي "أرامكو" يقودها للطرح

مسح..تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية يرتفع 11.6% بالربع الثاني

قوات التحالف: إسقاط طائرة حوثية "مسيّرة" باتجاه السعودية