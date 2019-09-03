" زورق إسرائيلي يخترق مياه لبنان و"حزب الله" يرد

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن "رادارات حزب الله التقطت اختراق الزورق للمياه اللبنانية وتم تصويب صواريخ حديثة مضادة للسفن نحوه، إلا أن أمرا من قيادة المنظمة منع التنفيذ خشية أن تغضب إسرائيل فتخرج الأمور عن السيطرة"، لافتة إلى أن إسرائيل لم تؤكد النبأ".

وكان الجيش اللبناني قال إن زورقين حربيين تابعين لإسرائيل اخترقا، الأحد، المياه الإقليمية اللبنانية.

وأوضح بيان صادر عن الجيش اللبناني، مساء الأحد الماضي، أن زورقا حربيا تابعا لإسرائيل اخترق ما بين الساعة 6.05 والساعة 6.12 صباحا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين لمسافة أقصاها حوالي 205 أمتار.

وأضاف، أنه عند الساعة 9.17 صباحا أقدم زورق مماثل على خرق المنطقة البحرية المذكورة لمسافة حوالي 500 متر ولمدة 5 دقائق، مؤكدا أنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونفيل).

وتعد تلك الاختراقات الإسرائيلية للمياه والأجواء اللبنانية انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي صدر في 11 أغسطس/آب 2006، لوقف القتال بين إسرائيل ولبنان.