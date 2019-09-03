أخبار عاجلة

محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية -
المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع قانون (رسوم الشواطئ) -
رئيس الوزراء يوجه ببدء برنامج استبدال (التوك توك) بسيارات آمنة ومرخصة.. عمرو أديب: مستغرب موقف الناس -
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع -
ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع -
البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي -
عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
باب الخلق | قبر محمد ابن ابي بكر الصديق -
باب الخلق | ايه اللي بيميز بليلة الفخراني عن اي بليليه في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

" زورق إسرائيلي يخترق مياه لبنان و"حزب الله" يرد

Google+ Print
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن "رادارات حزب الله التقطت اختراق الزورق للمياه اللبنانية وتم تصويب صواريخ حديثة مضادة للسفن نحوه، إلا أن أمرا من قيادة المنظمة منع التنفيذ خشية أن تغضب إسرائيل فتخرج الأمور عن السيطرة"، لافتة إلى أن إسرائيل لم تؤكد النبأ".

وكان الجيش اللبناني قال إن زورقين حربيين تابعين لإسرائيل اخترقا، الأحد، المياه الإقليمية اللبنانية.

وأوضح بيان صادر عن الجيش اللبناني، مساء الأحد الماضي، أن زورقا حربيا تابعا لإسرائيل اخترق ما بين الساعة 6.05 والساعة 6.12 صباحا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين لمسافة أقصاها حوالي 205 أمتار.

وأضاف، أنه عند الساعة 9.17 صباحا أقدم زورق مماثل على خرق المنطقة البحرية المذكورة لمسافة حوالي 500 متر ولمدة 5 دقائق، مؤكدا أنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونفيل).

وتعد تلك الاختراقات الإسرائيلية للمياه والأجواء اللبنانية انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي صدر في 11 أغسطس/آب 2006، لوقف القتال بين إسرائيل ولبنان.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة

اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة