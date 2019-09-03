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نشاط البناء في بريطانيا ينكمش لأدنى مستوى منذ 2008

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نشاط البناء في بريطانيا ينكمش لأدنى مستوى منذ 2008 نشاط البناء في بريطانيا ينكمش لأدنى مستوى منذ 2008

مباشر: يواصل نشاط البناء في المملكة المتحدة الانكماش للشهر الرابع على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ 2008 خلال الشهر الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء بالمملكة المتحدة سجل 45 نقطة خلال شهر أغسطس/آب مقابل 45.3 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نشاط البناء في بريطانيا سوف يتحسن قليلاً داخل نطاق الانكماش إلى 46.7 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتمثل قراءة الشهر الماضي انكماشاً للشهر الرابع على التوالي دون الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغ 50 نقطة، كما أنها أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأرجعت البيانات الهبوط الحاد في نشاط البناء إلى حالة عدم اليقين ذات الصلة بالبريكست مع الإشارة إلى أن اقتراب موعده يُشكل ضغوطاً داخل الأسواق.

وفقد نشاط البناء في المملكة المتحدة الزخم خلال الشهر الماضي بفعل الهبوط الحاد في الأعمال الجديدة منذ مارس/آذار 2009.

وفي الوقت نفسه، فإن تضخم تكاليف المدخلات سجل أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2016

وبحلول الساعة 10:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.2029 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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