ارتفاع أسعار المنتجين في منطقة اليورو لأول مرة بـ5 أشهر

مباشر: ارتفعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ليكون الارتفاع الأول في خمسة أشهر

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع انخفاضها بنحو 0.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو سوف ترتفع بنحو 0.3 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز.

ويأتي ارتفاع المؤشر خلال يوليو/تموز بعد تراجعه لمدة أربعة أشهر متتالية.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر الطاقة ارتفع بنحو 1 بالمائة كما شهدت السلع الرأسمالية زيادة 0.1 بالمائة بينما ظلت الأسعار مستقرة بالنسبة للسلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، لكن أسعار السلع الوسيطة تراجعت بنحو 0.3 بالمائة.

أما على أساس سنوي، فإن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 10:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 1.0930 دولار.