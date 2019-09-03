القرم يشارك في إعادة إعمار السكك الحديدية السورية

وصل وفد القرم إلى سوريا في زيارة رسمية كجزء من معرض دمشق الدولي الحادي والستين، ووقع الوفد، خلال المعرض، اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي مع الجانب السوري.

وقال المشارك في الوفد للصحفيين، سيشارك البيت التجاري المشترك بين القرم وسوريا في مناقصات حكومية على أراضي سوريا. وهنا نتحدث عن إعاد إعمار السكك الحديدية وتوريد الحبوب والمنتجات النفطية.

وجرت المفاوضات في أربع وزارات حكومية سورية، وعلى وجه الخصوص سيشارك مصنع "كيرتش" الواقع في القرم في إعادة إعمار السكك الحديدية في سوريا. وستعقد المناقصة للمشروع في غضون شهرين.

يقام معرض دمشق الدولي تحت رعاية الرئيس السوري بشار الأسد في الفترة من 28 أغسطس/آب إلى 6 سبتمبر/أيلول. أصبح المعرض، الذي يعود تاريخه لعام 1954، مع مرور الوقت أكبر معرض في الشرق الأوسط، ولكن تم تعليقه مع بداية الأزمة في سوريا في عام 2011. واستأنف المعرض عمله في عام 2017.