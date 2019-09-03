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الجزائر... رئيس المجلس الشعبي الوطني يدعو لانتخابات رئاسية قبل نهاية العام

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الجزائر- سبوتنيك. وفي كلمة بافتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، قال شنين: "الوقت اليوم يفرض على الجميع العودة إلى الشرعية الشعبية، وهذا بإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الجارية".

© AFP 2019 / FAROUK BATICHE

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد أكد، أمس الاثنين، مجددا أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، واقترح دعوة الهيئة الناخبة في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري تمهيدا لبدء الإجراءات الانتخابية.

وجدد صالح، خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قطاعات ووحدات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، دعوته "لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة"، منوها "بالجهود المبذولة من جانب الهيئة الوطنية للوساطة والحوار"، وقدر "النتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير".

وتابع: "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحدّدة قانوناً (في ظرف 90 يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة، حسب المادة 136 من القانون العضوي المنظم للانتخابات) وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا" يضيف القايد صالح".

SputnikNews

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